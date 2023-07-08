У 500-й день війни Зеленський відвідав острів Зміїний та вшанував пам'ять воїнів

Президент Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабного вторгнення відвідав острів Зміїний та вшанував пам'ять воїнів, які боролись за свободу та незалежність України.

Відповідне відео з острова він опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

Зеленський подякував всім, хто стояв на його захисті, а також вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя в битві за Зміїний.

Він наголосив, що Зміїний - вільний острів вільної України. І, незважаючи на те, що це лише невеличкий клаптик суші в Чорному морі, він є доказом того, що наша держава поверне собі всі свої території.

"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця, місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів! Наші ЗСУ, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Дякую всім, хто б'ється заради України. Ми обов'язково переможемо", - наголосив президент.