У Кабміні України обговорюють можливість примусової евакуації цивільних із зон бойових дій

В уряді розглядають можливість обов'язкової евакуації цивільних, особливо дітей, із зон активних бойових дій. Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" 28 лютого міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що йдеться, зокрема, про Донецьку й Луганську області.

"Там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми, то ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативи Мінреінтеграції проєкт обов'язкової евакуації родин із дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно, можливо, навіть уже готувати якісь варіанти житла й казати: "От дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє", - сказала міністерка.

За її словами, поки дискусія - "аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми", - триває.

Жолнович уточнила, що йдеться про вивезення сімей під супроводом поліції, служб у справах дітей. На її думку, ситуацію, коли батьки дозволяють дітям залишатися під обстрілами, можна кваліфікувати як залишення дитини в небезпеці.

"По суті, це і є залишення дитини в небезпеці. Але ми розуміємо, що розлучати дитину з батьками - погана історія. Тому краще змушувати всіх разом евакуюватися. Я вважаю, що ми маємо як держава запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде недемократично. Ми не можемо взяти цю людину й залишити її на вокзалі. Ні. Ми маємо взяти її, транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови побуту", - додала вона. За матеріалами Гордон.