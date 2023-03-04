У Мінкульті анонсували посилення умов виїзду за кордон для чоловіків-артистів

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил виїзду та повернення чоловіків призивного віку, йдеться в заяві Міністерства культури та інформаційної політики України.

За інформацією відомства, з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків артистів.

"Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку", - повідомили в міністерстві.

Відомо, що ініціатива від Мінкульту була висунута на фоні конфлікту зі стендап коміком Андрієм Щегелем. Раніше стало відомо, що діяч культури втік з України у Туреччину, відзначивши, що "втомився від війни". Для перетину кордону він скористався дозволом на виїзд від Мінкульту.

"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється", - заявили в Мінкульті.

Крім того, в міністерстві повідомили, що ситуацію з порушенням наданого Щегелю права виїзду з обов'язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації буде взято під контроль правоохоронців.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - підкреслив Мінкульт.