У МЗС спростували інформацію про призупинення друку закордонних паспортів

Паспорти для українців за кордоном продовжують видавати посольства та консульства, і заяви про нібито проблеми з друком документів не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

Він зазначив, що 8 червня МЗС та комбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч закордонних паспортів. За його словами, 9 червня була відвантажена перша партія - 41 тисяча паспортів.

"Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - додав він.

Ніколенко підкреслив, що українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Нагадаємо, низка українська ЗМІ заявила, що у МЗС виникли проблеми з оформленням паспортів для громадян за кордоном. Директорка поліграфкомбінату "Україна" Тетяна Бондаренко зазначила, що міністерство не продовжило договір про друк документів через нібито відсутність грошей. За її словами, відвантаження паспортів призупинилося ще з 21 квітня.