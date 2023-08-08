У МЗС спростували, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну

У Міністерстві закордонних справ заявили, що оприлюднена в ЗМІ інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, не відповідає дійсності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в МЗС.

"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", – заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", – додали в МЗС.

Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

"Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ", – додали в міністерстві.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня вкотре заявив про необхідність внести зміни до закону про дипломатичну службу, аби дати послам більше можливостей у здійсненні діяльності за кордоном.

Попередня редакція закону "Про дипломатичну службу" була затверджена парламентом та підписана президентом Петром Порошенком улітку 2018 року. Тоді відзначалося, що закон покликаний підвищити престижність дипслужби та реформувати її до сучасних європейських і світових стандартів.