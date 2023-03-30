У Німеччині відкрилося перше закордонне представництво Українського інституту

Перше закордонне представництво Українського інституту, метою якого є популяризація української культури, відкрили у Німеччині.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Представництво Українського інституту офіційно відкрили 29 березня у Берліні за участі українського посла і близько 300 гостей - політиків, журналістів, представників громадського і культурного сектору України та Німеччини. Відкриття стало можливим завдяки тристоронньому партнерству між Українським інститутом, Ґете-Інститутом та Фондом відкритого суспільства за підтримки Посольства України в Німеччині.

Завдання представництва – покращувати знання і розуміння України в німецькому суспільстві, популяризувати українську культуру в Німеччині, а також розвивати сталі зв'язки українських митців, представників громадянського суспільства, науковців з їхніми німецькими колегами.

У 2023 році команда представництва готує низку подій у Німеччині, зокрема, концерти та презентації музичних гуртів у Гамбурзі, виставку українського мистецтва у Дрездені, театральні постановки у Кьольні, дискусії у Вісбадені.

Команда складається з 4 осіб, яких обирали через конкурс. Очолює представництво Катерина Рітц-Ракул – фахівчиня з сучасної літератури, перекладачка, авторка, культурна менеджерка з багаторічним досвідом роботи у Берліні.