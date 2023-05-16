У ПАРЄ наполягають на проведенні виборів в Україні під час війни

Конституція України не дозволяє проводити парламентські та президентські вибори під час воєнного стану, однак проведення виборів - це обов'язок країни за статутом Ради Європи.

Про це наголосив Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс в інтерв'ю "Європейській правді".

"Тож це вам треба розв'язати цей виклик. Це не наше питання - вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" - зазначив Кокс.

Він нагадав про досвід Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу. Як приклад він навів можливість проведення голосування за кордоном або через інтернет.

"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви НЕ проведете вибори - то у всіх будуть до вас запитання. Демократія - це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива" - підкреслив Кокс.

Раніше президент Володимир Зленський пояснив, що чергові парламентські вибори, які за розкладом мали б відбутися в Україні 29 жовтня 2023 року, проводити поки що не планують, оскільки це заборонено робити під час воєнного стану.