У Польщі підписали документ про відбудову України - Зеленський

Україна та Польща підписали окремий документ про відбудову.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зацікавлені у максимальному залученні польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для потенційних інвесторів: ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків", - сказав Президент.

Він зазначив, що Україна і Польща підписали окремий документ про відбудову нашої держави, і висловив упевненість, що відновлення України допоможе як розвитку польського бізнесу, так і загалом розвитку двох країн.

"Важливо, щоб економічне зростання, над яким ми разом працюємо, давало конкретне збільшення робочих місць у двох країнах. Ми дуже в цьому зацікавлені. Це дасть нам з Польщею ще й позитивний соціальний результат", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі.

Нинішній візит є першим офіційним візитом Президента України до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зеленський і Дуда двічі - у грудні минулого року і лютому цього року - зустрічалися у Жешуві під час повернення Президента України транзитом через Польщу до України після візитів глави держави до США та країн Європи. Однак, ці зустрічі не мали статусу візитів.