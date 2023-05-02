У Зеленського спростували заяви Папа Римського про "мирні місії"

Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану, яка спрямована на припинення російської агресії.

Про це у коментарі CNN заявив анонімний чиновник, близький до канцелярії президента України Володимира Зеленського. Таким чином, він спростував заяви Папи Римського Франциска про те, що зараз Ватикан бере участь в якійсь "місії", спрямованій на врегулювання війни.

"Президент Зеленський не давав згоди на такі обговорення від імені України. Якщо переговори й тривають, то без нашого відома і нашого благословення", - сказав він журналістам.

Чиновник заперечив, що Папа Римський Франциск офіційно може бути залучений у певній миротворчій місії, котра відома українській стороні й затверджена нею. Якщо це і справді відбувається, то понтифік діє винятково від власного імені, а не представляючи українську владу.

30 квітня Папа Римський Франциск, повертаючись з Угорщини, заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.