Україна дуже активно працює, щоб отримати ATACMS – посол у США

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Київ все ж таки отримає від США далекобійні ракети ATACMS після "дуже активної роботи" української сторони.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами посла України в США, на жаль, ATACMS досі залишаються спроможністю, яку Київ ще не отримав. Хоча, нагадала вона, і Велика Британія, і Франція "вже пішли назустріч" і надали снаряди, здатні вражати цілі на більших дистанціях.

"Але ми дуже активно працюємо і сподіваємося, що і ракети ATACMS або їх аналоги – також нам вдасться переконати наших партнерів надати нам", – додала Маркарова.

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Посол також зауважила, що Україна працює над прискоренням постачання тих спроможностей, про надання яких вже було оголошено.

"І дуже важливо не тільки їх оголосити, а й дуже швидко доставити. І це велика робота, якою займаються і США, і Україна, і наші всі партнери для того, щоб це швидше було в руках наших сміливих захисників", – наголосила Маркарова.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена все ще відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS попри прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

Перед цим видання New York Times писало, що в адміністрації Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні ATACMS.