Україна готова продовжувати "зернову угоду", треба відповідь Туреччини та ООН, - Зеленський

Україна готова продовжувати дію "зернової угоди".

Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прессекретаря президента Сергія Нікіфорова в Facebook.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - заявив він.

Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди.

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об'єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", - зазначив президент.

Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - підкреслив Зеленський.