Україна повернула одній з країн Європи систему ППО, яка не спрацювала - Зеленський

Одна з європейських держав надала Україні систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP, передає Укрінформ.

Глава держави зазначив, що одна європейська країна відправила в Україну чергову систему протиповітряної оборони, але система не спрацювала і її "довелося міняти знову і знову". Країну, при цьому, він не назвав.

Зеленський також повторив своє прохання до союзників України про надання винищувачів нового покоління: «У нас досі нічого немає, коли йдеться про сучасні військові літаки».

Окрім того, Зеленський заявив, що Україні потрібні 20 батарей системи ППО Patriot для захисту від російських ракет. І навіть цього може бути недостатньо, «оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет».

У США вважають, що на теперішньому етапі необхідно зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому українці обов’язково мають отримати літаки четвертого покоління.