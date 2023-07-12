Упевнений, що після війни Україна буде в НАТО, - Зеленський

Володимир Зеленський упевнений, що після війни, розв'язаної Росією, Українська держава буде членом НАТО.

Про це він заявив 12 липня на пресконференції у Вільнюсі на полях саміту НАТО, трансляцію вели на YouTube-каналі Офісу президента.

Зеленського запитали про зустріч, яка має відбутися сьогодні, з президентом США Джо Байденом і про те, як він має намір переконувати співрозмовника в тому, що Україна готова до членства в НАТО.

"Я вдячний Байдену і Конгресу, людям Америки, які є лідерами в допомозі України. Я не збираюся знаходити аргументи, щоб президент Байден бачив нас у НАТО. Я вважаю, що ці аргументи повинні бути взаємними, бо це безпека сходу Європейського континенту та східного флангу НАТО. Я вважаю, що ми потрібні НАТО не менше, ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Упевнений, що після війни Україна буде в НАТО", - відповів президент України.