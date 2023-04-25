Уповноважений зі зниклих безвісти не опікується обміном полоненими - Мінреінтеграції

До компетенції уповноваженого зі зниклих безвісти не входить обмін полоненими.

Таке роз'яснення надали на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Укрінформ.

"Наше завдання — розшукати. Звільненням займаються не менш дієві структури, які докладають максимум зусиль для цього. Лише у взаємодії матимемо результат!" - наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Як зазначається у повідомленні, на гарячі лінії уповноваженого зі зниклих безвісти надходять численні звернення щодо повернення полонених: військових і цивільних. Але в Офісі уповноваженого роз'яснили, що жодним чином не дотичні до формування списків полонених і самих обмінів. Цими процесами займаються силові структури, з якими в уповноваженого налагоджений лише обмін даними про зниклих осіб.

Натомість у компетенції команди Офісу уповноваженого є пошукова робота зниклих осіб, підняття тіл на звільнених територіях та екстракція тіл із тимчасово окупованих територій.

Раніше обміном полонених опікувалася віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, але нині цим питаннями займатиметься Головне управління розвідки Міністерства оборони та Служба безпеки України. Окрім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.