Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави - міністр Ткаченко

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави.

Таке рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна й оглядала будівлі. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

- За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з'явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, що підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення, - сказано у повідомленні.

В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української православної церкви, Міністерство культури та інформаційної політики України.

Частина приміщень Свято-Успенської Києво-Печерської лаври з 2013 року була в оренді в УПЦ (Московський патріархат). Перед Новим роком представники заповідника повідомили, що з 1 січня не будуть продовжувати з нею договір користування. 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній проведе різдвяну службу в Успенському соборі.