В ЄС відреагували на хвилю відставок в Україні на тлі звинувачень у корупції

В ЄС вітають той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців.

Як повідомляє "Європейська правда", таким чином представниця Єврокомісії Ана Пісонеро прокоментувала хвилю відставок в українському уряді.

"Ми взяли до уваги повідомлення, що Національне антикорупційне бюро розслідує ці справи. Ви знаєте загальне правило, що ми не коментуємо триваючі розслідування, але ми вітаємо той факт, що українська влада ставиться до цього всерйоз", - сказала Пісонеро.

Водночас за її словами, в рамках процесу набуття членства в ЄС від України очікується подальше посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні.

Представниця Єврокомісії відзначила також, що після публікації думки ЄС Україна вжила кількох заходів у сфері антикорупції, зокрема, йдеться про призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і запуск процесу відбору нового директора НАБУ.

"Звісно будуть подрібні подальші дії зі зміцнення антикорупційних інституцій", - зазначила Пісонеро і нагадала, що Єврокомісія оцінить прогрес України восени 2023 року.

Вона також наголосила, що антикорупційні заходи є не лише ключовою частиною процесу вступу до ЄС, а й однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів прийняв кадрові рішення, звільнивши 6 заступників міністрів і погодивши звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій.

Лише за останні місяці в Україні було кілька корупційних скандалів, пов'язаних з чиновниками і депутатами різних рівнів.

Зокрема, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про його близьку подругу, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

Президент Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості, і пообіцяв "потужні необхідні кроки".