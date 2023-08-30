В МЗС України різко відповіли Орбану на скандальну заяву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не зможе перемогти рф, тому Захід має укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним. В МЗС України заявили, що не збирається торгувати ані своїми територіями, ані суверенітетом.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, запропонована Орбаном угода не включає ні повернення окупованого Криму, ні членство України в НАТО. Орбан також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем'єра", - йдеться у дописі.

Він нагадав угорському прем'єру, що "Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом".

"І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, Віктор Орбан запропонував укласти угоду з президентом рф Володимиром Путіним і заборонити Україні вступ до НАТО.

Глава угорського уряду заявив, що Захід повинен укласти "операцію" з президентом росії Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України. Вона не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО.

Орбан заявив, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні. Це є наслідком того, що російська армія значно переважає за чисельністю.

За матеріалами телеканалу "Ми - Україна"