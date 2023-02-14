В Офісі президента назвали, які міжнародні компанії залишилися в Росії

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 9% світових компаній покинули ринок Росії. Переважна більшість відомих брендів продовжують фінансувати російський бюджет. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Грані лицемірства. Майже рік війни. І тільки 9% з майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок РФ", - констатував він.

За словами Подоляка, серед іноземних компаній, що залишаються в Росії, більшість - з Німеччини (19,5%), США (12,4%) і Японії (7%). Серед інших в країні залишаються METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit і т.д

Радник голови ОП зазначив, що іноземні компанії не просто залишаються в Росії, а платять податки в її бюджет і тим самим фінансують війну.

"Працюючи в РФ, міжнародні компанії сплачують до російського держбюджету податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно - промислового комплексу. Загальна річна виручка цих 1200+ компаній в Росії - майже 290 мільярдів доларів. Це п'ята частина ВВП РФ", - підкреслив Подоляк. За матеріалами ASPInews