В ОП назвали ключові теми виступу Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку говоритиме про "формулу миру", спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни.

Про це розповів у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

"Президент матиме виступ в Генасамблеї ООН, де буде говорити й про "формулу миру", і про створення спецтрибуналу, і про компенсаційний механізм відшкодування втрат", – сказав Жовква.

За його словами, візит буде використаний "в тому чи іншому форматі" для проведення зустрічей щодо "формули миру".

"Буде багато двосторонніх зустрічей, в тому числі з країнами Глобального півдня, в тому числі і з інших континентів. Ми по максимуму використаємо цю можливість візиту до Нью-Йорка, який, впевнені, принесе вагомі результати", – додав заступник глави ОПУ.