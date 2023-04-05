Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (праворуч) під час пресконференції на тлі військової бронетехніки. Варшава, 5 квітня 2023 року

В ОП уточнили, що передбачає оборонна угода, про яку домовилися Україна і Польща

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Варшаві підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. Як повідомила пресслужба українського президента 5 квітня, метою цього є забезпечення постійної підтримки і зміцнення оборонних потужностей ЗСУ шляхом придбання Україною польської оборонної техніки, зокрема БТР "Росомак", самохідних мінометів "Рак" і ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

"Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР "Росомак", самохідних мінометів "Рак", систем ППО, зокрема дуже ефективних "Перунів", МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо", - заявив Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Матеушем Моравецьким у Варшаві.

За його словами, йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилюватиме оборонний потенціал і України, і Польщі.

Також, як заявив Зеленський, на зустрічі з Моравецьким обговорювали створення спільних підприємств для виробництва озброєння і боєприпасів.

"Попри все, оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Є дуже предметні домовленості", - зазначив президент. Подробиць він не навів.

Крім того, у рамках візиту президента до Польщі була підписана угода про співпрацю у сфері відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури України.

Президент Володимир Зеленський відвідує Польщу з офіційним візитом 5 квітня.

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 5 квітня повідомив, що його країна планує передати Україні ще чотири літаки МіГ-29.

"Щодо літаків МіГ-29, то чотири з них із наших запасів були передані Збройним силам України. Зараз передають ще чотири. Загалом це вісім", - цитує Дуду, зокрема, видання Do Rzeczi.

За матерфалами Радіо Свобода