В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

У вівторок, 2 травня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Рада прийняла відповідні законопроєкти, які були подані президентом

"Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб", - йдеться у повідомленні.

За постанови No9259 та No260 проголосувало 324 та 333 нардепи відповідно.

Це вже було сьоме голосування: до цього Рада ухвалювала аналогічне рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада 2022 року, і цього року 7 лютого.

1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації.

За матеріалами "Слово і діло" .