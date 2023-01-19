Вбивство українського агента Кірєєва: Подоляк розповів, що сталося насправді

Денис Кірєєв мав відношення до української розвідки, проте керівництво ГУР не встигло врегулювати претензії до нього з боку СБУ

Банкіра, учасника перших мирних переговорів з росією в Білорусі на початку вторгнення Дениса Кірєєва вбили через погану координацію українських спецслужб на початку війни. СБУ та ГУР не встигли врегулювати це питання, попри те, що дані Кірєєва допомогли захистити Київ.

Про це розповіли Михайло Подоляк в інтерв'ю Delfi.

Служба безпеки України звинуватила Кірєєва у держзраді, хоча він працював на ГУР МО.

Радник глави Офісу президента повідомив, що вбивство одного з консультантів делегації України Дениса Кірєєва пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення росії. Кірєєв співпрацював із Головним управлінням розвідки України, а його вбивство пов'язане якраз із непорозумінням між СБУ та українською розвідкою.

Денис Кірєєв не був російським агентом, як намагалися заявляти представники країни-агресора. Тому підозра СБУ у держзраді була необґрунтованою, але в ГУР не встигли відреагувати та вирішити питання належним чином. Також Подоляк наголосив, що вбивство Дениса Кірєєва не пов'язане з переговорним процесом із росією на початку війни.

"Він мав відношення до Головного управління розвідки, а його вбивство було пов'язано з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Були певні претензії щодо нього з одного боку, з іншого не встигли ці претензії врегулювати у діалоговому форматі, це не пов'язано з роботою делегації та з переговорним процесом. Він не був агентом росії", - наголосив Михайло Подоляк.

У пресслужбі СБУ відмовилися коментувати вбивство Дениса Кірєєва. Розслідуванням цієї події займається ДБР. За матеріалами Телеграф.com.ua