Верховна Рада поновила фінансове звітування партій, чого вимагали у G7

Верховна Рада України в середу ухвалила в другому читанні законопроєкт №9419-1 віцеспікера Олександра Корнієнка, який представляє "Слугу народу", про відновлення подання фінансових звітів політичними партіями.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Рух "ЧЕСНО".

Відповідно до ухваленого документа, парламентські політичні партії протягом 90 днів (а непарламентські – 120 днів) з моменту набуття ним чинності подають до Нацагентства з питань запобігання корупції фінансову звітність. НАЗК матиме ще 90 днів для перевірки поданих звітів.

Окремо документ регулює питання звітування у зв’язку з окупацією частини територій України, а також отримання доходів із депозитів у державних банках, зокрема й за рахунок державного фінансування.

На державне фінансування зможуть претендувати партії, які отримають щонайменше 3% голосів на наступних виборах (досі цей поріг становив 5%, тож держфінансування могли отримувати тільки парламентські партії).

Нагадаємо, фінансову звітність партій в Україні запровадили у 2015 році як частину вимог для безвізу з Європейським Союзом. Але у 2020-му парламент призупинив обов’язкове фінансове звітування, посилаючись на пандемію коронавірусу.

За цей час партії отримали майже три мільярди гривень бюджетних коштів і не звітували публічно про свої витрати.

Відновлення партійного звітування про фінанси – одна з вимог громадського сектору та міжнародних партнерів, зокрема "Групи семи", які надають Україні значну фінансову підтримку.