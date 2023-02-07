Верховна Рада призначила Ігоря Клименка Міністром внутрішніх справ

Сьогодні, 07 лютого, парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ. "За" проголосував 321 народний депутат.

Під час свого виступу у Верховній Раді Ігор Клименко зазначив, що очолити Міністерство внутрішніх справ - це честь та водночас особиста відповідальність за утримання стабільності та керованості системи у цей складний для всієї країни період.

"Те, що система МВС, як хребет безпеки, вистояла у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення та в подальшому лише зміцнювалася, а рівень довіри до неї за цей час безпрецедентно виріс - це беззаперечна заслуга Міністра Дениса Монастирського та членів його команди. І ціною щоденних зусиль та, на жаль, незворотних втрат ми продовжуємо забезпечувати правопорядок у державі та безпеку громадян", - сказав Ігор Клименко.

Він наголосив, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення сфера відповідальності системи МВС значно розширилася, збільшилась кількість завдань та функції: безпосередня участь у бойових діях, документування воєнних злочинів, ліквідація наслідків ворожих обстрілів, масштабне гуманітарне розмінування, забезпечення публічного порядку в умовах воєнного стану та комендантської години, служба на блокпостах, евакуація населення тощо.

"Попри значне навантаження, складний воєнний стан у державі та непросту соціально-економічну ситуацію, загальна криміногенна обстановка перебуває під повним контролем. Акумульовані всі наявні сили та засоби, щоб громадяни почували себе в максимально можливій у нинішніх умовах безпеці", - додав Ігор Клименко.

Окрім того, він нагадав, що МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу", а у найближчій перспективі також розробка Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту з урахуванням викликів воєнного стану.

"Завдань насправді багато. І кожне з цих завдань - надважливе для безпеки як окремого громадянина, так і держави загалом. Всі об'єднані головним завданням, яке стоїть нині перед кожним українцем - нашою якнайшвидшою Перемогою", - додав Ігор Клименко.