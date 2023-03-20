Верховна Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні 20 березня звільнила трьох міністрів - міністра освіти та науки, віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це передає Укрінформ.

Зокрема, Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Парламент також проголосував за відставку віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Крім того, Павла Рябікіна звільнено з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні фракції партії "Слуга народу" 18 березня обговорювалися кадрові зміни в уряді, які плануються на поточний тиждень. Зокрема, ішлося про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та призначення на цю посаду Оксена Лісового, а також про звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та призначення замість нього Олександра Камишина. Водночас запропоновано розширити сферу повноважень міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Його нова посада називатиметься віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України.

Того ж дня у Верховній Раді були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти і науки Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Рябікіна та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Федорова.