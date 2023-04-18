Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Глава Української держави висловив подяку за незмінну двопартійну підтримку України з боку Конгресу Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг бойових дій на основних напрямках фронту й про нагальні оборонні потреби нашої країни, зокрема у бронетехніці, далекобійній зброї, артилерії, ППО та авіації. Як запевнив Президент, Україна готова звітувати за кожен долар американської допомоги.

Крім того, Глава Української держави та спікер Палати представників США обговорили необхідність посилення санкційного тиску на росію, зокрема зниження цінової стелі на російські нафту й газ.

Володимир Зеленський запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом. За матеріалами АрміяInform.