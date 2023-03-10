Януковича та його охоронця заочно судитимуть за підбурювання до дезертирства і незаконний виїзд за кордон. За ними можуть піти інші?

Колишнього президента Віктора Януковича та ексзаступника начальника управління держохорони судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Про це повідомляє пресслужба ОГП

"За участі прокурорів офісу Генерального прокурора Подільським районним судом м. Києва прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження - in absentia стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року Янукович спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до Російської Федерації.

Цього ж дня Янукович на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти Севастополя підбурював військовослужбовців управління держохорони України, які забезпечували його особисту охорону, до вчинення дезертирства.

Відповідно, експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. Його колишньому охоронцю - організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.