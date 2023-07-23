Засідання Ради Україна-НАТО, ініційоване Зеленським, відбудеться наступної середи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва.

Про це з посиланням на коментар речниці НАТО Оани Лунгеску агенції dpa повідомляє DW.

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", - сказала Лунгеску.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для кризових консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

Столтенберг після розмови з Зеленським наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно і додав, що після саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, "Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше".

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