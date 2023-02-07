Заява ГО: Призначення голови Національної поліції має відбуватися виключно в результаті прозорого конкурсу

7 лютого Верховна Рада призначила міністром МВС - Ігоря Клименка, який раніше обіймав посаду керівника Національної поліції. У результаті чого місце очільника Національної поліції наразі - вакантне.

Ми, громадські організації, які займаються правозахисною та антикорупційною діяльністю і реформами у сфері правовладдя, закликаємо обрати очільника Національної поліції виключно в результаті проведення прозорого конкурсу за участі громадськості та міжнародних експертів.

Керівником Національної поліції має бути професійна, незалежна та політично нейтральна людина з бездоганною репутацією. Натомість до цього часу всі керівники цього ключового органу призначалися за креатурою міністра МВС без жодної конкурсної процедури.

Нагадаємо, що реформа органів правопорядку, зокрема, й Національної поліції - є однією з вимог до України як кандидата до ЄС. Призначення голови Національної поліції за результатами конкурсного відбору стане яскравим доказом налаштованості української влади до виконання вимог Європейських партнерів та буде першим кроком до реформування поліції.

Попри повномасштабне вторгнення проведення повноцінних конкурсних процедур на ключові посади - можливе, що доводить проведення конкурсу на директора НАБУ та органи судової влади.

Враховуючи вищезазначене, ми закликаємо:

1. Верховну Раду - внести необхідні законодавчі зміни для забезпечення незалежного та прозорого конкурсного процесу обрання керівництва Національної поліції;

2. Кабінет Міністрів України - призначити очільника Національної поліції та його заступника тільки після проведення конкурсів на ці посади.

Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан", Інститут законодавчих ідей, Рух ЧЕСНО, Центр Громадянських Свобод, Центр протидії корупції, StateWatch, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC), Антикорупційний штаб, Фундація DEJURE, Лабораторія законодавчих Ініціатив, Харківський антикорупційний центр, Урбанрада, ГО СВІЖА КРОВ, Справедливість 24, ГО "Зберегти Квіти України". За матеріалами Центр Протидії Корупції