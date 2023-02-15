Заяви Солода і Королевської про складання мандату надійшли в парламент

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода уже надійшли в Раду.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів", - повідомляє Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Королевська та Солод нардепи фракції ОПЗЖ - фігуранти "Батальйону Дубай", розслідування "Української правди".

Наразі Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.