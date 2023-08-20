Зеленський: Готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО

Президент Володимир Зеленський відреагував на запитання про готовність України до територіальних поступок, запропонувавши обміняти Бєлгород на членство в НАТО.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції із пані прем'єр - міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обмін територій? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що при перемовинах із Данією про передачу винищувачів F- 16 сторони не обговорювали, чи можна буде завдавати ударів по території Росії.

"Для нас головне - це звільнити наші території. Наша конкретна місія - захистити себе. Ми ж не росіяни, нам потрібна українська земля", - зауважив Зеленський.

У неділю Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Королівства Данія відразу після візиту до Нідерландів.