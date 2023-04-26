Зеленський і Мелоні обговорили оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, у Римі 26 квітня пройшла двостороння конференція з відбудови України. Президент України виступив на заході онлайн.