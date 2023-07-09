Зеленський із захисниками Азовсталі приїхав до Львова - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський із командирами "Азова", раніше інтернованими у Туреччині після закінчення боїв у Маріуполі, приїхав до Львова на молебень за участю митрополита ПЦУ Епіфанія на честь 500 днів повномасштабної війни, передає "Суспільне".

Сьогодні, у суботу, до Львова з Туреччини, де перебували після російського полону, прибули Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.

"Ми продовжуємо боротьбу, ми обов'язково скажемо своє слово ще у бою", - сказав Прокопенко.

"Сьогодні, на 500 день війни, ми повернули додому в Україну 5 героїв- командирів захисту Маріуполя та "Азовсталі". Вони воювали за Україну, абсолютно героїчно воювали. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів були в Туреччині. Їм час бути вдома", - цитує "Суспільне" Зеленського.

Також він подякував команді, яка працює задля повернення українців додому, зокрема керівнику Офісу Президента України Андрія Єрмака, начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову, голові Національної поліції України Ігорю Клименко, народному депутату Рустему Умерову, а також працівникам та керівництву СБУ.