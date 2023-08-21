Зеленський летить до Греції на саміт щодо Балкан

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує телеканал N1.

Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

Напередодні Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії. На зустрічі з пані прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Нагадаємо, під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.