Зеленський: Ми не атакували ані Путіна, ані Москву

Президент України Володимир Зеленський каже, що Україна не атакувала кремлівську резиденцію президента рф і самого путіна, а залишає це для міжнародного трибуналу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції Президентів та учасників Саміту країн Північної Європи у Гельсінкі, повідомляє кореспондент Укрінформу. .

"Ми не атакуємо ані путіна, ані москву. Ми боремося на власній території і захищаємо свої села і міста. Ми не атакували путіна. Ми це залишимо трибуналу", - сказав Президент.

Він зазначив, що з огляду на брак зброї Україна не може "будь-де її використовувати".

Відповідаючи на запитання, чому росія вдається до таких звинувачень і методів, Зеленський висловив думку, що путін більше не має чим мотивувати своє суспільство, аби відправляти своїх громадян на смерть.

"Все дуже просто. У росії немає перемог. Він (путін - ред.) більше не може мотивувати своє суспільство і не може відправляти просто так на смерть своїх військових. У нього немає перемог, на полі бою друга армія світу програла... Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно мотивувати хоч якось людей, щоб вони йшли вперед", - сказав Президент.

За його словами, росія програла цю війну - як держава, і тепер путіну доводиться вдаватися до різного роду маніпуляцій.

"Тепер йому потрібно щось робити: замахи, дрони, то якісь гуси були у нас, які їх бомбили. Вони постійно щось будуть вигадувати", - переконаний Зеленський.

Водночас він зауважив, що все можна вирішити у значно простіший спосіб: росії треба вивести свої війська з України.

"Все вирішується простіше. Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю - (треба) вийти з нашої території, яку визнають абсолютно усі країни. Це було б набагато простіше, аніж використовувати якісь маніпуляції", - наголосив Президент.

Пресслужба президента росії заявила про відбиття спроби удару безпілотниками по кремлю.

Заявлено, що кремль розцінює спробу удару як "сплановану терористичну акцію та замах на президента рф напередодні Дня перемоги" з боку України.