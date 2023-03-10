Зеленський назвав чутками причетність України до підриву "Північних потоків": бо це вигідно Росії

До поширення чуток про причетність України до підриву гілки газопроводу "Північний потік-2" можуть бути причетні ті, хто не зацікавлений у введенні санкцій проти Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не маємо до цього жодного відношення. Українці точно цього не робили", - наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, кому може бути вигідним поширення інформації про причетність українців до підриву, Зеленський висловив думку, що це вигідно Росії та бізнес-групам, які намагаються уникнути санкцій.

"Дуже небезпечно, коли деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з повагою, роблять такі кроки... Вважаю, що це неправильно, це грає на руку Російської Федерації або бізнес-групам, зацікавленим у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає на їхній бізнес", - сказав голова держави.

"Вони можуть бути не тільки на території Росії. Ми боремося з ворогом. Він один - Росія. А ще ми боремося з тими, хто, крім грошей, нічого не бачить. Страждає їхній бізнес, тому що товарообіг з державою-терористом знизився", - уточнив Зеленський.