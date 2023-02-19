Зеленський обговорив із Макроном оборонну підтримку України й реалізацію Формули миру

Президенти України та Франції Володимир Зеленський й Еммануель Макрон обговорили питання оборонної підтримки і реалізацію української Формули миру.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Продовжив дружній діалог із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю та наближення миру", - зазначив він.

Зокрема, повідомляється, що глави держав підбили підсумки останніх візитів та детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема й щодо реалізації десятикрокової Формули миру.