Зеленський обговорив російську агресію з президентом Чилі

Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Чилі Габрієлем Боричем обговорив шляхи протидії агресії, яку росія чинить проти України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Укрінформ.

"Щойно говорив із президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав Зеленський.

За словами Президента, найкращий доказ цього - це наш досвід вигнання російських окупантів. Завдяки хоробрості наших воїнів, завдяки підтримці партнерів, які ніколи не змиряться з російським прагненням зламати міжнародний правопорядок, це реально.

Зеленський нагадав про те, що в цей день Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни - боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі російських загарбників.Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун - маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком до перемоги в цій війні.

"Були й інші такі кроки... Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині", - додав він.

Глава держави упевнений в тому, що наша країна прийде до такого ж результату і в інших активних діях: "У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста. Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, - усе це народилося саме там... У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня. У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок".

У вівторок Зеленський ушанував героїв битви за Мощун. Саме там, де буде збудовано меморіал на честь наших воїнів і звичайних мешканців, чиї життя були забрані цією жорстокою війною.

У вівторок Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про почесну відзнаку "Місто-герой України", її малюнок і доручив забезпечити її виготовлення.