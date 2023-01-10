Зеленський обговорив з очільником Євроради потреби України у зброї

Президент Володимир Зеленський поінформував Президента Європейської ради Шарля Мішеля про ситуацію на фронті й потреби в озброєнні та обговорив питання саміту Україна - ЄС.

Про це глава Української держави повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації Формули миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна - ЄС", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія і ЄС в цілому послідовно дотримуються позиції, що Україна має отримати від союзників і партнерів все необхідне озброєння та обладнання для відбиття російської агресії.