Зеленський підписав указ про посилення покарання за корупцію в судах

За корупцію в суді пропонується ввести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Президент Володимир Зеленський указом увів у дію рішення РНБО Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя. За корупцію в судах позбавлятимуть волі на 10-15 років з конфіскацією майна.

Указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням СНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити його застосування.

Крім того, пропонується проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна.

Серед іншого, запропоновано удосконалити порядок обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадити механізм їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів.

Розглядається можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа тощо.