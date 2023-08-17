Зеленський підписав указ про звільнення всіх керівників обласних ТЦК

На сайті президента України з'явився указ, за яким усіх керівників обласних ТЦК звільнили з посади.

Документом Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 серпня, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів. Раніше президент доручив головнокомандувачу ЗСУ призначити на вказані посади військових офіцерів.

"Управляти цією системою повинні люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада", - наголошував глава держави.