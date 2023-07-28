Президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат трьох державних свят, в тому числі Різдва.

Про це йдеться у картці законопроєкту No9431. Зокрема, зазначається, що закон повернуто з підписом президента сьогодні, 28 липня.

Закон стосується перенесення дат святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Перенесення свят в Україні

Наприкінці червня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю України" (No 9431), яким передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня.

Верховна Рада 14 липня ухвалила цей закон. За прийняття в цілому відповідного президентського законопроєкту проголосував 241 народний депутат.

Законом в переліку святкових днів встановлюється, що 15 липня відзначається День Української Державності (раніше - 28 липня).

Також встановлюється, що 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України (раніше - 14 жовтня).

Крім того, законом встановлюється, що 25 грудня в Україні відзначається Різдво Христове. Раніше в Кодексі було вказано, що Різдво в Україні відзначається 25 грудня та 7 січня.