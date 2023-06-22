Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з росії й білорусі

Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав закон про заборону імпорту книжок із росії та білорусі.

Про це він повідомив у Telegram.

"Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС", - уточнив Зеленський.

При цьому він зазначив, що вважає закон правильним.