Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з росії й білорусі
2023-06-22 16:02
Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав закон про заборону імпорту книжок із росії та білорусі.
Про це він повідомив у Telegram.
"Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС", - уточнив Зеленський.
При цьому він зазначив, що вважає закон правильним.