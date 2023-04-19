Зеленський побував на кордоні України з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський приїхав на кордон України з Білоруссю і Польщею на Волині та подякував українським бійцям за їх службу.

Як інформує Україна молода, про це глава держави повідомив у Телеграмі..

"Волинь. Кордон України з білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - наголосив Президент.

За його словами, вся Україна пишається тим, що у нас є такі міцні прикордонники.

"Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!",- зазначив Зеленський.

Як повідомляється на сайті Президента, Глава держави ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.

Як доповіли Президентові, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з білоруссю в межах Волинської області.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".

Пам'ять загиблих прикордонників вшанували хвилиною мовчання.