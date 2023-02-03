Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної допомоги на $2,2 мільярда

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за надання Україні нового пакету оборонної допомоги у $2,2 мільярда.

Про це глава держави зазначив у Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Дякую Президенту США Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги у $2,2 млрд. Це важливо для зміцнення українських сил оборони. Ми разом зі США стоїмо проти терору! Що більш далекобійною буде наша зброя та мобільнішими наші війська, то швидше закінчиться жорстока агресія росії", - підкреслив Зеленський.

Міністерство оборони США офіційно оголосило про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні загальною сумою понад $2 мільярди, який передбачає постачання, в тому числі засобів ППО, БМП, протитанкових засобів, а також ракет для HIMARS.