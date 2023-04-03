Зеленський показав генсеку Ради Європи "справжній концтабір" у селі на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, під час якої показав їй справжній концентраційний табір у селі Ягідне на Чернігівщині.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, яка вже вдруге з початку повномасштабної агресії відвідує нашу країну", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що генсек Ради Європи разом із главою держави побували в селі Ягідне, де оглянули зруйновану російськими військами інфраструктуру та житлові будинки, а також школу, де окупанти в підвалі утримували місцеве населення.

"На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям - від немовлят до людей літнього віку", - наголосив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу на міжнародному юридичному фронті з притягнення росії до відповідальності за злочин агресії проти України, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Окрім того, сторони приділили увагу заходам, які вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк'явіку.

"Володимир Зеленський окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити незаконну депортацію росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, та спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити повернення протиправно депортованих українців, передусім дітей", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Президент Володимир Зеленський привітав нещодавнє ухвалення Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки "Стійкість, відновлення та реконструкція" й висловив сподівання на його успішну реалізацію.

В Україну з візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Президент Володимир Зеленський у річницю визволення села Ягідне Чернігівської області відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручниках.