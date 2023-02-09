Зеленський повідомив про "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України.

Глава держави зауважив, що ця інформація залишилася поза лаштунками, аби не готувати Росію, передає "Радіо Свобода".

Крім того, Зеленський зазначив, що після візиту до Великобританії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "схоже може бути вирішене".