Президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 серпня відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Воно тривало три години, і на ньому, зокрема, аналізували застосування високоточної зброї.

Президент розповів про це у соцмережах.

"Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - наголосив він.

Також на Ставці про ситуацію на фронті - наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістику - доповідали Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

"Зерновий коридор. Доповіді Віцепрем'єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності. Розвиток ВПК. Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки було виїзним та відбулося 27 липня у Дніпрі.