У Нідерландах приземлився урядовий літак, на борту якого, ймовірно, перебуває президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.

Про це повідомляє NOS.

Сьогодні, 4 травня, у Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Марком Рютте.

Це перший візит Зеленського до Нідерландів як президента України. За інформацією нідерландської телерадіомовної корпорації, український лідер летів урядовим літаком Нідерландів. Тим часом в МЗС країни поки не коментують візит.

За інформацією джерел NOS, Зеленський планує виступити у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Як відомо, 4 травня в Амстердамі традиційно пройде День пам'яті про жертви Другої світової війни, проте немає інформації про виступ Зеленського на відповідному заході. Деякі політики обурені візитом Зеленського саме цього дня. За матеріалами ТСН.ua