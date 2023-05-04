Зеленський прибув до Нідерландів

2023-05-04 10:15

У Нідерландах приземлився урядовий літак, на борту якого, ймовірно, перебуває президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.

Про це повідомляє NOS.

Сьогодні, 4 травня, у Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Марком Рютте.

Це перший візит Зеленського до Нідерландів як президента України. За інформацією нідерландської телерадіомовної корпорації, український лідер летів урядовим літаком Нідерландів. Тим часом в МЗС країни поки не коментують візит.

За інформацією джерел NOS, Зеленський планує виступити у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Як відомо, 4 травня в Амстердамі традиційно пройде День пам'яті про жертви Другої світової війни, проте немає інформації про виступ Зеленського на відповідному заході. Деякі політики обурені візитом Зеленського саме цього дня. За матеріалами ТСН.ua

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