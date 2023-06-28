Зеленський прокоментував можливість нападу "вагнерівців" з Білорусі

Президент Володимир Зеленський не вважає, що перекидання з Росії до Білорусі приватної військової компанії "Вагнер" може серйозно загрожувати Україні. Про це він сказав на пресконференції після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою в середу, 28 червня.

""Вагнерівці" є на всій окупованій території України. Вони й були в Луганській області. Багатьох із них, як я вже наголошував, знищили наші Збройні сили. Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому та кількість, яка пішла, скажімо так, у позитивному сенсі, пішла на Москву, її порівняно з тим, скільки їх було в нас, порівнювати неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - сказав Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського, армія вважає, що ситуація на півночі України незмінна і контрольована. Крім того, за його словами, повторення російського походу в Україні неможливе. "Все-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - наголосив президент.

"Вагнерівці" зі своїм ватажком Євгеном Пригожиним перемістилися в Білорусь за результатами домовленостей з президентом цієї країни Олександром Лукашенком щодо припинення в Росії військового заколоту. Також ці домовленості передбачають, що "вагнерівців" та їхнього ватажка не будуть переслідувати через спробу заколоту.